Abel nega aplauso irônico em resposta a xingamentos da torcida do Palmeiras: ?Pedi apoio?

As palmas de Abel Ferreira em respostas aos xingamentos que ouviu da organizada do Palmeiras não foram irônicas, garantiu o treinador em curta e objetiva entrevista que deu após nova derrota para o Corinthians que derrubou o time alviverde da Copa do Brasil

"Ei, Abel, vai tomar no c*", gritaram os torcedores da Mancha Alviverde ainda antes do apito final. Abel reagiu com palmas "de apoio", conforme ele argumentou.

"Registrei, ouvi e em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, ironizei", explicou o português. "Pedi simplesmente apoio. Já disse várias vezes: o que peço aos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis".

"Vocês sabem que eu sempre digo: os torcedores têm uma função muito específica. 'Como homem que sou, tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio. Mas entendo perfeitamente a cobrança. Ficamos todos desiludidos", completou.

Ele repetiu algumas vezes na entrevista que não quer que seja jogada lenha na fogueira do Palmeiras, uma metáfora para explicar que tentará fazer a pressão não crescer ainda mais depois da queda para o Corinthians e que não vê cenário de terra arrasada.

"Agora cabe a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, decidir se vamos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer colocar lenha na fogueira num clube que, há 10, 15 anos, estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas", afirmou, evocando o discurso de sua chefe, Leila Pereira, que costumeiramente lembra do passado amargo do clube para justificar os insucessos recentes. "Como sempre fizemos aqui, é continuarmos a estar juntos."

Ele foi conciso ao responder mais uma vez sobre o desejo da diretoria de renovar seu contrato até o fim de 2027. "Sinceramente, não é a altura certa para pensar nisso. Não é este o momento certo".

Sem a Copa do Brasil, o Palmeiras direciona seu foco ao Brasileirão e à Libertadores, nos quais têm compromisso na próxima semana. No domingo, encara o Ceará no Allianz Parque. Na quinta-feira, viaja a Lima, no Peru, para enfrentar o Universitário no primeiro jogo das oitavas do torneio continental.