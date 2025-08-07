DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Eletrobras reverte lucro e tem prejuízo de R$ 1,325 bilhão no 2º trimestre

07/08/2025 | 07:34
Compartilhar notícia


A Eletrobras registrou prejuízo líquido de R$ 1,325 bilhão no segundo trimestre deste ano, revertendo lucro líquido de R$ 1,743 bilhão em relação ao reportado em igual período de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, ao aumento no prejuízo foi de 274,7%.

Já o resultado ajustado foi de lucro de R$ 1,47 bilhão, alta de 43,3% em relação ao verificado no segundo trimestre de 2024. De janeiro a março, o resultado líquido ajustado resultou em prejuízo de R$ 80 milhões.

Ainda no segundo trimestre, a Eletrobras apresentou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 1,26 bilhão, diminuição de 71,6% frente ao observado em etapa equivalente de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, houve redução de 70,8%.

O Ebitda ajustado, por sua vez, ficou em R$ 5,15 bilhões, alta anual de 19,2%. Ante o trimestre imediatamente anterior, houve avanço de 16,6%.

A Receita Operacional Líquida (ROL), por sua vez, ficou em R$ 10,2 bilhões no segundo trimestre, alta anual de 21,15%. Ante os três primeiros meses de 2025, houve redução foi de 2,1%.

A dívida líquida ajustada da Eletrobras encerrou junho em R$ 40,12 bilhões, montante 2,2% maior que o reportado de janeiro a março deste ano. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida ajustada e Ebitda ajustada, se manteve em 1,5 vez.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.