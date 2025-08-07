Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY e dados chineses de exportação

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, após desempenho positivo de Wall Street e dados fortes de exportação da China, com investidores aparentemente indiferentes à entrada em vigor das tarifas "recíprocas" dos EUA.

Liderando o movimento na Ásia, o índice Taiex subiu 2,37% em Taiwan, a 24.003,77 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,92% em Seul, a 3.227,68 pontos, enquanto o Hang Seng teve alta de 0,69% em Hong Kong, a 25.081,63 pontos, e o japonês Nikkei, de 0,65% em Tóquio, a 41.059,15 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,16%, a 3.639,67 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto ficou perto da estabilidade, com baixa marginal de 0,05%, a 2.224,63 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York apresentaram ganhos de 0,20% a 1,20%, em um dia marcado por rali da Apple (+5,09%), que se comprometeu a investir mais US$ 100 bilhões nos EUA, elevando o total planejado a US$ 600 bilhões.

Na China, atualização da balança comercial mostrou que as exportações avançaram 7,2% na comparação anual de julho, superando a previsão de analistas e ganhando força ante o acréscimo de 5,8% de junho, em meio a dúvidas sobre a extensão da trégua comercial entre Pequim e Washington.

O apetite por risco predominou na Ásia apesar de as chamadas tarifas "recíprocas" dos EUA terem entrado em vigor hoje, com comemoração do presidente Donald Trump em sua rede social, a Truth Social.

Ontem, Trump revelou planos de aplicar tarifas de 100% a chips e semicondutores, mas prometeu isentar empresas que se comprometam a investir nos EUA, caso da taiwanesa TSMC, maior fabricante de chips por contrato do mundo, cuja ação saltou 4,89% em Taipé nesta quinta.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia e ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,14% em Sydney, a 8.831,40 pontos.

Contato: [email protected]