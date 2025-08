Totvs: lucro líquido ajustado é de R$ 218,3 milhões no 2º trimestre

A Totvs encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 218,3 milhões. O montante representa alta de 50,9% na comparação com igual período do ano passado.

Já o Ebitda ajustado somou R$ 362,8 milhões, avanço anual de 23%. A margem Ebitda ajustada ficou em 24,4%, 120 pontos-base acima do que um ano antes.

A receita líquida consolidada encerrou o período entre abril e junho em R$ 1,488 bilhão, valor 17% superior ao de igual intervalo de 2024. Segundo a companhia, o crescimento do indicador é resultado da manutenção do crescimento de receitas recorrentes (avanço anual de 19,6%).

A expansão do portfólio segue como um dos principais catalisadores para este crescimento nas vendas, informa a Totvs no release de resultados. Como exemplo, a empresa cita sua nova solução para gestão fiscal, chamada Totvs Inteligência Tributária, lançada antes dos efeitos da reforma tributária no País.

A dívida bruta da empresa, por sua vez, somou R$ 1,621 bilhão, alta anual de 11,5%. Segundo a Totvs, mais de 92% dos vencimentos se concentram no longo prazo, acima de 24 meses.

A dívida líquida, entretanto, estava em R$ 472,3 milhões ao fim de junho, valor 27,1% maior que o apresentado em março. Excluindo a operação da Dimensa, o caixa líquido da empresa ficou com R$ 103,6 milhões.