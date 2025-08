Santos tem vias alagadas após chover quase o total da média histórica de agosto

Fortes chuvas atingiram a cidade de Santos, no litoral paulista, na madrugada desta quarta-feira, 6. Há diversos pontos de alagamento nas principais vias da cidade.

Choveu 119,2mm entre as 4h e as 10h da manhã, um dos maiores índices do Estado de São Paulo no período, segundo informações do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden). O índice representa quase o total da média histórica de chuvas para todo o mês de agosto, que é de 122,2 mm.

Por volta das 8h da manhã, as ondas chegaram a 1,72m na Ilha das Palmas. Os morros seguem em estado de atenção. "Moradores de áreas de encostas devem ficar atentos aos sinais de risco como aberturas de trincas na moradia e no terreno, inclinação de árvores, postes e muros, além de água barrenta descendo pela encosta", alerta a Prefeitura.

A Defesa Civil de Santos também recomenda que, em períodos de chuva, a população não transite em locais alagados ou inundados e nem atravesse ruas com enxurradas. Caso seja necessário transitar pela cidade, a recomendação é para o uso do aplicativo Waze, que mostra rotas alternativas para deslocamentos.

Em virtude da ressaca do mar, a cidade sofreu nos últimos dias o assoreamento dos canais na região da orla, o que comprometeu parte do escoamento das águas pluviais. Cerca de 960 toneladas de areia já foram retiradas do Canal 3, na Avenida Washington Luís, até terça-feira, 5.

Serviço de saúde

Ainda em razão dos alagamentos algumas policlínicas da cidade não estão em funcionamento nesta manhã: Vila Gilda, Rádio Clube, Castelo, Alemoa, Penha, Vila Nova, Morro Santa Maria, Santa Maria/São Jorge, Caneleira. Outras unidades, embora abertas, realizam atendimentos de forma parcial devido ao atraso de funcionários.

Consultas, exames e procedimentos serão reagendados nas policlínicas e unidades especializadas, devido à dificuldade da chegada dos profissionais e pacientes.

Lixo

Equipes do consórcio Terra Santos atuam para a retirada dos resíduos acumulados na Cidade após a paralisação parcial dos trabalhadores da coleta e limpeza urbana, informa a Prefeitura, reforçando que a coleta e varrição transcorrem apesar das fortes chuvas.

Transporte

A Companhia de Energia de Tráfego (CET) de Santos suspendeu o serviço de zona azul. A linha turística de bonde não funcionará nesta quarta-feira.