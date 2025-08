Com dores após acidente com moto, MC Livinho deixa o 'Dança dos Famosos'

O cantor MC Livinho deixou o quadro Dança dos Famosos, exibido pelo Domingão com Huck, após sentir fortes dores durante um ensaio. A informação foi divulgada nessa terça-feira, 5, pelo colunista Flávio Ricco. A produção do programa já estaria em busca de um substituto, com anúncio previsto para esta quarta-feira, 6.

A reportagem entrou em contato com a TV Globo e aguarda retorno. Até a publicação desta matéria, o cantor não havia se pronunciado sobre o caso em suas redes sociais.

A saída ocorre poucos dias após o cantor se recuperar de um acidente de moto. O caso aconteceu na última dia 29 de julho, em São Paulo. Segundo informações divulgadas pela equipe de Livinho, ele foi atingido por um carro enquanto se dirigia a um compromisso profissional. Após o impacto, o cantor caiu no chão e começou a cuspir sangue. O motorista envolvido no acidente prestou socorro, e o artista foi levado a um hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com boletim médico divulgado pela empresa GR6, responsável pela carreira do cantor, Livinho sofreu um trauma pulmonar, com fratura no pulmão esquerdo, além de ferimentos na mão esquerda, que exigiram sutura em um dos dedos. Ele passou por uma cirurgia de emergência e ficou internado na UTI por dois dias.

Após receber alta médica, o cantor publicou um vídeo agradecendo às orações e à equipe médica. A recuperação física, no entanto, ainda não foi suficiente para que ele seguisse na competição de dança da TV Globo.

No último domingo, 3, Livinho chegou a ser apresentado no palco do programa ao lado dos demais participantes da temporada. Contudo, diante do histórico recente de saúde e das dores relatadas nos treinos, a decisão de se afastar do quadro foi tomada.