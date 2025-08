Banco BPM registra recorde de lucro no 1º semestre e mantém guidance para o ano

O Banco BPM atingiu recorde histórico de lucro líquido no primeiro semestre de 2025, a 1,21 bilhão de euros, um avanço de 62% na comparação com o mesmo período em 2024, segundo balanço divulgado na terça-feira, 5. Segundo o banco italiano, 62% da projeção de lucro líquido para 2025 já foi atingida e a projeção de lucro em 1,95 bilhão de euros foi confirmada.

Em relação ao segundo trimestre de 2025, o Banco BPM registrou receita líquida de juros de 785,1 milhões de euros, menor do que os 858,4 milhões de euros registrados no mesmo período no ano passado.

O banco menciona que o primeiro semestre do ano fiscal de 2025 foi caracterizado por "instabilidade geopolítica contínua" e que as perspectivas de crescimento para a economia da zona do euro são "altamente incertas" devido às tensões comerciais com os Estados Unidos.

Por volta das 10 horas (de Brasília), a ação do Banco BPM subia 1,95% na Bolsa de Milão.