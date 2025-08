Dólar recua em linha com exterior e petróleo forte beneficia o real

O dólar recua ante o real na manhã desta quarta-feira, 6, após abrir perto da estabilidade. O mercado de câmbio se ajusta ao viés de baixa do dólar no exterior e a forte valorização do petróleo beneficia também a divisa brasileira.

Lá fora, há expectativas de início do ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve em setembro e falas de três dirigentes do BC americano são esperadas à tarde: Lisa Cook (diretora) e Susan Collins (Boston), às 15 horas; e Mary Daly (São Francisco), às 17h10.

Internamente, há cautela no pano de fundo dos negócios, com o início do tarifaço dos EUA ao Brasil e sem diálogo ainda entre o presidente americano, Donald Trump, e o brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não vou ligar para o Trump para negociar nada (sobre o tarifaço), porque ele não quer", discursou Lula nesta terça-feira, 5, para afirmar em seguida: "Mas pode ficar certa, Marina (Silva, ministra do Meio Ambiente). Vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP (a reunião global sobre mudanças climáticas, que desta vez vai acontecer em Belém); quero saber o que é que ele pensa da questão climática".

Lula voltou a reclamar que o presidente americano poderia ter ligado antes para ele ou para o vice-presidente Geraldo Alckmin, já que haveria disposição de diálogo em relação à imposição de novas tarifas. O tarifaço foi divulgado por meio de carta publicada em rede social. "O presidente americano não tinha direito de anunciar taxações como anunciou ao Brasil."

No radar está também palestra do presidente do BC, Gabriel Galípolo (10h).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta manhã que o plano de contingência contra a tarifa de 50% imposta pelos EUA ao Brasil está pronto, o anúncio será feito pelo presidente Lula, e as propostas devem ser encaminhadas ao Congresso via Medida Provisória.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou em possível "surpresa" dos EUA sobre carne e café e alertou para impactos fiscais do plano de contingência.

A presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, se reúne nesta quarta-feira com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, um dia antes da entrada em vigor das tarifas de 39% anunciadas por Trump contra produtos suíços.

A montadora japonesa Honda informou que o impacto das tarifas do governo Trump foi de 125 bilhões de ienes, equivalentes a cerca de US$ 850 milhões.

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, em Moscou nesta quarta-feira, segundo o Kremlin, dias antes do prazo estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que a Rússia alcance um acordo de paz com a Ucrânia. Caso um cessar-fogo não seja alcançado até sexta-feira, o republicano prometeu impor penalidades econômicas que também podem atingir países que compram petróleo russo.