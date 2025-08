Taxas de juros oscilam perto dos ajustes com início do tarifaço

A exemplo do dólar, os juros futuros oscilam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira (6) de agenda mais esvaziada, uma vez que também o investidor já reagiu à tarifa de 50% aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, que entra em vigor hoje.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta que o texto com as medidas previstas no plano de contingência para mitigar os efeitos da sobretaxa imposta pelos Estados Unidos ao Brasil deve ser enviado ainda hoje ao Palácio do Planalto. Haddad afirmou que possivelmente as propostas serão enviadas ao Congresso Nacional por meio de uma Medida Provisória (MP), para entrarem imediatamente em vigor. Os rendimentos dos Treasuries têm leve alta.

Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 marcava 14,170%, de 14,156% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 13,425%, de 13,404%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,650% de 13,640% no ajuste de terça-feira, 5.