McDonald's agrada em lucro e receita no 2º trimestre de 2025

O McDonald's teve lucro líquido de US$ 2,25 bilhões no segundo trimestre de 2025, ou US$ 3,14 por ação, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (6). No mesmo período de 2024, a multinacional americana de fast food havia garantido lucro de US$ 2,02 bilhões, equivalente a US$ 2,80 por ação.

Considerando-se ajustes, o lucro por ação da empresa no período ficou em US$ 3,19, um pouco acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,14.

Já a receita do McDonald's subiu 5% na comparação anual do trimestre, a US$ 6,84 bilhões, vindo também acima do consenso da FactSet, de US$ 6,7 bilhões.

Às 8h17 (de Brasília), a ação do McDonald's subia 2,96% no pré-mercado de Nova York.