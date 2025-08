103 kg de ouro apreendido em picape: suspeito estava com mulher e bebê no carro

O homem preso com mais de 100 kg em barras de ouro escondidas em picape viajava com a mulher e o filho, um bebê de nove meses. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga, avaliada em R$ 62 milhões, estava em compartimentos secretos do veículo.

O suspeito foi abordado quando trafegava por uma rodovia de Roraima, na tarde de segunda-feira, 4. É a maior carga de ouro já apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no Brasil.

Os policiais realizavam uma fiscalização na BR-401, na altura da Ponte dos Macuxis, em Boa Vista, pouco depois do meio-dia. Inicialmente, eles encontraram apenas uma pequena quantidade de ouro. Entretanto, ao realizar buscas mais detalhadas, localizaram mais de 100 barras do metal escondidos.

"Fizemos a abordagem e, ao verificar o interior do carro, percebemos sinais de que algumas partes haviam sido mexidas. Isso nos levou a aprofundar a inspeção. Esses veículos geralmente fazem parte de rotas já mapeadas, mas a PRF está sempre patrulhando e utilizando técnicas policiais para identificar comportamentos suspeitos. Foi o caso dessa abordagem", afirmou o agente da PRF Rodrigo Magno ao site g1.

A caminhonete não está registrada no nome do motorista. A PRF não informou em nome do proprietário.

O ouro foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Boa Vista, e a instituição seguirá com as investigações para descobrir a origem, o destino e a propriedade do material. Por enquanto, a suspeita é de que o ouro tenha vindo de Rondônia e poderia estar sendo levado para a Venezuela ou a Guiana e seja proveniente do garimpo ilegal.

A reportagem não localizou representantes do motorista, para que se manifestem sobre sua prisão.