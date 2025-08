Tarifas de Trump colocam a Suíça no caminho da recessão, avalia Pantheon

A Suíça pode estar caminhando para uma recessão profunda, na visão de Claus Vistesen e Melanie Debono, economistas da Pantheon Macroeconomics. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que imporia uma tarifa de 39% sobre a nação alpina, uma das tarifas comerciais mais altas aplicadas a qualquer país.

Isso representa um golpe sério para as exportações suíças - uma parte importante da economia do país - dizem Vistesen e Debono. "Em suma, agora vemos novamente uma recessão na segunda metade do ano na Suíça", afirmam os economistas. Eles dizem que o banco central poderia baixar as taxas de juros novamente para abaixo de zero em uma tentativa de evitar uma recessão mais prolongada. Fonte: Dow Jones Newswires.