Palantir garante alta de 53% em lucro proveniente de contratos com governo dos EUA

A Palantir Technologies divulgou crescimento de 53% nos lucros provenientes de contratos com o governo dos EUA nos resultados do segundo trimestre, no mais recente sinal de que a empresa está se beneficiando com a iniciativa do governo Trump de acelerar a adoção de tecnologia de inteligência artificial (IA).

A desenvolvedora de software de dados, que tem sede em Denver (Colorado), garantiu receita acima de US$ 1 bilhão, seu melhor resultado trimestral desde que abriu capital, há cinco anos, e bem acima das expectativas dos analistas.

A Palantir teve lucro líquido de US$ 326,7 milhões no segundo trimestre, mais do que dobrando o ganho de igual período do ano passado. As vendas comerciais nos EUA somaram US$ 306 milhões, um aumento de 93%, enquanto as vendas para o governo americano atingiram US$ 426 milhões.

A receita total aumentou 48% na comparação anual. Apenas nos EUA, a receita teve avanço de 68%, para US$ 733 milhões.

Diante dos resultados, a empresa elevou sua projeção de receita para 2025, para uma faixa de US$ 4,14 bilhões a US$ 4,15 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast