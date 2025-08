Índice de preços do setor de serviços nos EUA atinge maior nível desde outubro de 2022, diz ISM

O índice de preços do setor de serviços dos Estados Unidos atingiu em julho o maior patamar desde outubro de 2022, ao registrar 69,9% no mês passado, segundo comunicado do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). "O índice superou os 60% por oito meses consecutivos", destacou a entidade. A leitura reforça preocupações com pressões inflacionárias.

O ISM apontou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços ficou em 50,1% no mês passado, "2,2 pontos porcentuais abaixo da média de 12 meses de 52,3%."

Segundo o instituto, o resultado "continua refletindo crescimento lento", com impacto de fatores sazonais e climáticos sobre os negócios.

Entre os demais subíndices, o de entregas de fornecedores avançou para 51%, em território expansionista pelo oitavo mês seguido.

O ISM lembra que este índice é invertido, e que "leituras acima de 50% indicam desempenho mais lento nas entregas, típico quando a economia melhora e a demanda do cliente aumenta".

O índice de novas exportações caiu 3,2 pontos porcentuais, passando de 50,2% em junho para 47,0% em julho. O índice de importações, por sua vez, recuou 5,8 pontos porcentuais, de 50,8% em junho para 45,0% em julho. Ambos caíram para abaixo de 50%, sinalizando que "tensões tarifárias estão impactando o comércio global".