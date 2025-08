Embraer projeta US$ 21 bi em importações e US$ 13 bi em exportações para os EUA até 2030

A Embraer projeta US$ 21 bilhões em importações e US$ 13 bilhões em exportações para os Estados Unidos até 2030. As estimativas resultam em um "superávit significativo" de US$ 8 bilhões para o país norte-americano, afirmou o CEO da fabricante brasileira, Francisco Gomes Neto, durante teleconferência de resultados nesta terça-feira, 5.

Para o executivo, as tarifas seguem preocupando, apesar da isenção das sobretaxas de 40%, anunciadas na semana passada, representarem um avanço relevante. "Ficamos felizes com não atingir os 50% e manter o patamar de 10%, mas estamos confiante com mais progressos nas negociações", complementou.

Gomes Neto reforçou que a Embraer continuará advogando pelo retorno à tarifa zero. "Os acordos recentes com outros países, principalmente europeus, criaram um precedente positivo", avaliou, destacando que a companhia segue defendendo o "diálogo construtivo" entre os governos dos EUA e do Brasil.

O CEO da Embraer voltou a falar sobre a relevância das aeronaves brasileiras para o mercado de aviação regional norte-americano, principalmente o modelo E175. Para ilustrar, ressaltou que os negócios da companhia e fornecedores geram 13 mil empregos nos EUA e deverão criar outros 5,5 mil até 2030.

Investimentos

No total, a fabricante projeta investir US$ 1 bilhão nos EUA. Desse montante, US$ 500 milhões virão nos próximos cinco anos para expandir as instalações em Melbourne, na Flórida, e construir um novo MRO em Dallas, no Texas).

Além disso, a Embraer pretende investir mais US$ 500 milhões em uma nova linha de montagem nos EUA e criará mais 2,5 mil empregos caso o governo dos EUA selecione o KC-390.