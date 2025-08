Inadimplência na capital paulista atinge o maior nível desde abril de 2024, diz FecomercioSP

A inadimplência das famílias paulistanas voltou a subir em julho, alcançando o maior nível desde abril de 2024, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O porcentual de lares inadimplentes chegou a 22,1% em julho de 2025, ante 21,6% em junho e 19,9% um ano antes. Com essa alta, o número absoluto de lares com contas em atraso alcançou 905,7 mil.

O aumento foi observado em todas as faixas de renda analisadas. Entre as casas que ganham até dez salários mínimos, a inadimplência subiu de 26,1% para 26,5%. No grupo com renda superior a esse valor, o índice avançou de 10,5% para 11,3%.

Outro dado destacado pela FecomercioSP é o porcentual de lares que não conseguirão quitar as dívidas: 9,1% em julho, ante 9% em junho. Em relação ao mesmo período de 2024 (8,2%), houve alta, o que representa um acréscimo de quase 40 mil famílias. O tempo médio de atraso também aumentou, de 61,6 para 62,1 dias.

Ainda de acordo com a pesquisa, o porcentual de lares com dívidas caiu de 71,4% para 70,9%, o que representa cerca de 2,9 milhões de famílias. O cartão de crédito continua sendo o principal fator de endividamento, presente em 80% dos lares, seguido pelo financiamento imobiliário (15,7%).

"Ainda que não tenha demonstrado uma mudança expressiva na comparação mensal, há um ano, o uso do cartão de crédito se mostrava mais dominante, com 86% de incidência", apontou a FecomercioSP, em nota.

O crédito pessoal, que ocupava a segunda posição em 2024 com 15,4%, caiu para 11,9%. "O aumento nos financiamentos de longo prazo, como os de carro e imóvel, indica que as restrições do sistema financeiro estão mais concentradas nas modalidades de curto prazo."

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) é apurada mensalmente pela FecomercioSP desde fevereiro de 2004. São entrevistados aproximadamente 2,2 mil consumidores na capital paulista.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado