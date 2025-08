Trump critica dados de trabalho, pressiona Fed e descarta Bessent como substituto de Powell

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) é "antiquado e muito político", em entrevista para a CNBC nesta terça-feira, 5, e insinuou sobre a mudança nos dados de trabalho antes e depois da sua eleição.

"Anunciaram números fenomenais de trabalho antes das eleições e, depois que eu fui eleito, realizaram revisões para baixo nos dados. Falar que os números não são políticos? Dá um tempo", disse.

Com maiores expectativas para cortes dos juros pelo Federal Reserve (Fed) na reunião de setembro, Trump voltou a dizer que o presidente do BC americano, Jerome Powell, é "muito político e atrasado". "Ele está sempre atrasado, só cortou os juros antes das eleições", mencionou.

Segundo o republicano, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh e o diretor do Conselho Econômico dos EUA, Kevin Hasset, são candidatos "muito bons para o Fed". Trump afirmou que, além deles, outros dois candidatos estão sendo considerados para o BC americano, mas descartou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

"Bessent está fora da lista do Fed, ele quer permanecer onde está agora. Ele está realizando um ótimo trabalho no Tesouro", acrescentou. Para Trump, a renúncia da diretora do Fed Adriana Kugler "foi uma surpresa muito agradável".