Acesso à Esplanada é liberado, após segurança ter sido reforçada com a prisão de Bolsonaro

O acesso à Esplanada dos Ministérios e à Praça dos Três Poderes, em Brasília, está liberado na manhã desta terça-feira, 5. Na noite anterior, a Polícia Militar do Distrito Federal havia reforçado a segurança na região central da capital federal após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na manhã desta terça, três viaturas de PM estão em frente ao Itamaraty, por causa da realização do encontro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão. A reunião com empresários e ministros está prevista para as 10h, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão de reforçar a segurança na Esplanada na segunda-feira, 4, foi tomada após apoiadores do ex-presidente convocarem um "buzinaço" em protesto à decisão do ministro. O bloqueio era para impedir que os manifestantes chegassem à Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo.

Na madrugada do dia último dia 26, o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), aliado de Bolsonaro, deixou, por ordem de Moraes, o acampamento que havia iniciado horas antes na Praça dos Três Poderes, em greve de silêncio. Ele se manifestava contra as medidas judiciais impostas ao ex-presidente.

O ministro do STF assinou um complemento da decisão proibindo a instalação de novos acampamentos num raio de um quilômetro da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios e até mesmo de quartéis das Forças Armadas. Moraes justificou que adotava a medida para evitar um novo 8 de Janeiro.

Na noite desta segunda, após o bloqueio à Esplanada, apoiadores de Bolsonaro seguiram em carreata de carros e motos, escoltados por uma viatura da Polícia Militar, até o condomínio da residência do ex-presidente, aos gritos de "Fora, Xandão" e "Fora, Moraes".