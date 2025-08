Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões nesta terça-feira (5)

Com prêmio acumulado em R$ 100 milhões, as seis dezenas do concurso 2.897 serão sorteadas nesta terça-feira (5), a partir das 20h. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quem quiser concorrer ao prêmio, têm até às 19h desta terça-feira (5) para realizar as apostas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. Para jogar, é necessário escolher seis números de 1 a 60.

LEIA TAMBÉM:

Sorteio da Lotofácil premia em R$ 6,5 milhões; veja números