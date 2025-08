Lucro líquido da Klabin é de R$ 585 milhões no 2º trimestre, alta de 86% em um ano

O lucro líquido da Klabin foi de R$ 585 milhões no segundo trimestre de 2025, uma alta de 86% em relação ao mesmo período de 2024 e de 31% frente ao trimestre imediatamente anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado somou R$ 2,041 bilhões no segundo trimestre, queda de 1% frente ao mesmo período do ano anterior e alta trimestral de 10%.

A empresa avalia que a estabilidade do indicador na base de comparação anual é reflexo do aumento da receita líquida de papéis e embalagens, impulsionada pelos aumentos de preços e pelo efeito da desvalorização do real frente ao dólar no período. "Esses efeitos foram neutralizados pelo aumento no custo caixa total", complementa a companhia.

A receita líquida totalizou R$ 5,247 bilhões entre abril e junho, alta de 6% sobre o segundo trimestre de 2024 e de 8% ante o trimestre anterior.