Ata: Copom enfatiza que seguirá vigilante e não hesitará em prosseguir no ciclo se apropriado

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) repetiu nesta terça-feira, 5, que o colegiado se compromete a seguir vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em prosseguir no ciclo de ajuste caso julgue apropriado.

"O Comitê avalia que, após um ciclo rápido e firme de elevação de juros, antecipa-se, como estratégia de condução de política monetária, continuar a interrupção do ciclo de alta para observar os efeitos do ciclo empreendido", trouxe o parágrafo 22 do documento.

Nesse trecho, a cúpula do Banco Central também ressaltou que, determinada a taxa apropriada de juros, ela deve permanecer em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado devido às expectativas desancoradas. No encontro da semana passada, o grupo manteve a Selic em 15% ao ano.