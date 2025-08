Embraer reverte lucro e registra prejuízo líquido ajustado de R$ 53,4 milhões no 2º trimestre

A Embraer registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 53,4 milhões no segundo trimestre de 2025. Com isso, a fabricante reverteu a cifra positiva de R$ 415,7 milhões reportada em igual intervalo de 2024.

"A companhia destaca que os resultados do segundo trimestre não foram significativamente impactados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos (EUA)", afirma a Embraer no release de resultados.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 1,390 bilhão entre abril e junho, crescimento de 39,6% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada, por sua vez, ficou em 13,5% ante 12,7% um ano antes.

Já as receitas líquidas da Embraer somaram R$ 10,2 bilhões, 31% a mais do que no segundo trimestre de 2024. O resultado foi impulsionado pelo desempenho do segmento de Aviação Executiva, cujas receitas totalizaram R$ 3,1 bilhões, crescimento anual de 74%, devido à disciplina de preços, maiores volumes e melhor mix de produtos, segundo o release de resultados.

Na Aviação Comercial, as receitas foram de R$ 3,2 bilhões, 11% superior ao ano anterior. Enquanto isso, em Defesa e Segurança, as receitas atingiram R$ 1,260 bilhão, aumento anual de 28,4% em relação ao ano anterior, devido ao reconhecimento da receita do A-29 Super Tucano.

Em Serviços e Suporte, as receitas atingiram R$ 2,6 bilhões, 23% superior ao ano anterior, devido aos maiores volumes na Aviação Comercial e à ampliação da oficina de motores GTF da OGMA.