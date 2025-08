Haddad: preocupação mais imediata é com um terço de 12% das exportações para EUA

Em entrevista que concedeu nesta segunda-feira à Bandnews, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a preocupação mais imediata da equipe econômica é com o um terço das exportações brasileiras que são direcionadas ao mercado norte-americano, sendo que 12% das vendas do Brasil para o exterior vão para os EUA. "Nós temos 12% das nossas exportações para os Estados Unidos. O que preocupa mais imediatamente, porque está descompensado em relação ao resto do mundo, é um terço desses 12%, portanto 4% das nossas exportações", comentou.

No que diz respeito às commodities, maior peso na pauta de exportações brasileiras, Haddad tentou passar uma mensagem de tranquilidade ao dizer que elas podem ser redirecionadas a outros mercados. Disse ainda que a sobretaxação por parte de Donald Trump vai acabar respingando no próprio consumidor americano.

"A situação do consumidor de café dos EUA já está sendo sentida com a taxa", disse o ministro da Fazenda, para quem o impacto de tarifas é mais micro do que macroeconômico.