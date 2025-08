Vieira de Mello Filho é eleito presidente do TST para os próximos 2 anos; posse é em setembro

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) elegeu nesta segunda-feira, 4, o ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, atual corregedor-geral da Justiça do Trabalho, para a presidência do TST pelos próximos dois anos. A posse da nova gestão será em 25 de setembro.

A vice-presidência será ocupada pelo ministro Caputo Bastos e o ministro José Roberto Pimenta será o novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho.

O atual presidente, Aloysio Corrêa da Veiga, não completará dois anos de gestão porque se aposenta em 1º de outubro, quando atinge a idade-limite de 75 anos para o exercício da magistratura. Ele tomou posse em outubro do ano passado.