UBS chega a acordo com Departamento de Justiça dos EUA para resolver pendência do Credit Suisse

O UBS anunciou que chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês) para resolver uma questão relacionada a obrigações pendentes sob um acordo de 2017 firmado pelo Credit Suisse com o DoJ para sua unidade de Títulos Lastreados em Hipotecas Residenciais (RMBS). Em comunicado, o banco suíço afirmou que chegou a um acordo mediante o pagamento de US$ 300 milhões.

"Com este acordo, o UBS resolveu mais uma questão do legado do Credit Suisse, em linha com sua intenção de resolver as questões do legado de forma justa e equilibrada, visando o melhor interesse de todos os seus stakeholders", afirmou o UBS.

No terceiro trimestre de 2025, o banco espera reconhecer um crédito a partir da liberação do passivo contingente estabelecido com a aquisição do Credit Suisse como parte do processo de alocação do preço de compra.