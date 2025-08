Roupa Nova se pronuncia após vaias a Soraya Thronicke durante show viralizarem

A banda Roupa Nova se manifestou neste fim de semana após a repercussão de um vídeo em que a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) é vaiada durante um show realizado na última sexta-feira, 1º, em Campo Grande, MS. O momento, que viralizou nas redes sociais, ocorreu durante uma interação com o público, tradicional nos espetáculos do grupo, em que pessoas da plateia são convidadas a fazer perguntas.

Durante esse espaço, a senadora pegou o microfone para se manifestar, mas foi interrompida por gritos, assobios e vaias antes de conseguir concluir sua fala. Um dos vocalistas chegou a questioná-la: "Você é da política?", e, sem resposta, ainda incentivou que ela continuasse, mas a reação do público impediu que a senadora prosseguisse.

"Existem diferenças no nosso País agora. Existem. As diferenças existem. Eu peço a vocês que nesse momento, em homenagem aos 45 anos de banda, sejam a solução", disse Nando, vocalista do grupo, tentando apaziguar a situação durante o show.

Diante da repercussão, o grupo publicou uma nota oficial nas redes sociais esclarecendo que nem os integrantes nem a equipe de produção têm conhecimento prévio sobre quem fará perguntas ou sobre o teor delas. O Roupa Nova ressaltou que não faz distinções entre os participantes e reforçou que o episódio não representa qualquer posicionamento político, individual ou coletivo, da banda.

"Diante disso, reforçamos que o episódio não representa, de forma alguma, um posicionamento político da banda ou de um integrante isolado. Ao longo dos nossos 45 anos de carreira, sempre mantivemos nossa trajetória pautada pelo respeito ao nosso público, pela música e pela emoção, nunca por polêmicas", diz um trecho da nota. A banda também afirmou esperar que o incidente não prejudique a relação com os fãs e nem leve à necessidade de rever o formato do show, especialmente esse espaço de interação com o público.

"O Roupa Nova vem, por meio desta nota, esclarecer alguns pontos importantes sobre o episódio ocorrido na última sexta-feira (1º), durante o show realizado em Campo Grande.

Como é de conhecimento do público que nos acompanha, há um momento especial no show em que abrimos espaço para perguntas, e durante esse momento, qualquer pessoa pode se manifestar. No entanto, é importante destacar que nem nós, nem nossa equipe temos conhecimento prévio sobre quem fará a pergunta ou qual será o conteúdo dela, e também não fazemos distinção, pois entendemos que quem está lá, está por admirar nosso trabalho.

Esperamos sinceramente que esse momento isolado não prejudique a conexão sincera que construímos com milhões de fãs ao longo dos anos, nem nos leve a rever o formato do show, especialmente esse espaço de troca tão amado por todos. Quem conhece a nossa história sabe que o Roupa Nova sempre se guiou pela música, pelo amor e pela união, valores que seguimos preservando. Com carinho, respeito e gratidão, Roupa Nova."