Gominho explica relação com família de Preta Gil: 'me dou bem com todos'

Durante uma transmissão ao vivo realizada neste domingo, 3, o apresentador Gominho, conhecido pela forte ligação com Preta Gil, abriu espaço para conversar com seus seguidores e responder perguntas. Em meio ao tom descontraído, surgiram reflexões sobre a amizade com a cantora e o processo de luto após sua morte.

Preta Gil faleceu em 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal. A perda deixou uma marca entre familiares e amigos próximos, grupo no qual Gominho sempre ocupou posição de destaque, tanto na vida pessoal quanto pública da artista.

Durante a live, um dos seguidores quis saber sobre sua atual relação com Francisco Gil, filho único de Preta. De forma espontânea, Gominho respondeu que mantém um bom convívio com ele e com todos os familiares da cantora.

"Eu me dou bem com todo mundo. Não me dou mal com ninguém. Me dou bem com todos. Comigo não tem essa de 'não se dar bem', ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem. Comigo não tem meio termo", afirmou.

Ele também falou sobre o papel que Preta desempenhava em sua vida e o impacto da ausência da amiga. "Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava. Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela. E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou", disse.

Saída da agência de Preta

O influenciador não faz mais parte do casting da Mynd, agência de marketing de influência comandada por Fátima Pissarra e que teve Preta Gil como uma de suas sócias fundadoras. A decisão partiu do próprio influenciador e foi comunicada de forma direta à empresa, que confirmou a informação na última sexta-feira, dia 1º.

"Ele pediu para sair. Foi super de boa. Quer seguir novos ares", informou a agência ao Estadão.