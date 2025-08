PPSA fará leilão spot dia 14 para comercializar 500 mil barris de petróleo da União em Atapu

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) realiza no próximo dia 14, um leilão spot para comercializar carga de 500 mil barris de petróleo da União do campo de Atapu, no pré-sal da bacia de Santos. A carga tem previsão de carregamento entre outubro e novembro de 2025.

Ao todo, 15 empresas foram convidadas para participar do certame. As ofertas de preço, referenciadas pelo Brent datado, serão abertas em tempo real em reunião realizada com a participação de representantes das empresas que apresentarem propostas por escrito.

Após a abertura, haverá possibilidade de disputa em viva voz entre os proponentes habilitados.

Esta é a segunda comercialização spot realizada pela PPSA em 2025. Em março, a empresa comercializou duas cargas de petróleo da União do campo de Itapu, com volume estimado de 500 mil barris cada.

Em junho, a empresa também realizou o 5º Leilão de Petróleo da União, comercializando 74,5 milhões de barris na B3.