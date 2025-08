Trump volta a apontar suposta manipulação em payroll para favorecer 'radicais democratas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar nesta segunda-feira, 4, que o relatório de empregos, o payroll, de julho, divulgado na última sexta-feira, foi "MANIPULADO, assim como os números antes da eleição presidencial também foram manipulados". Em publicação na Truth Social, ele ainda acrescentou que é por conta dessa suposta manipulação que "em ambos os casos, houve revisões massivas e recordes, favorecendo os radicais democratas de esquerda". "Esses grandes ajustes foram feitos para encobrir e nivelar os números políticos FALSOS que foram FABRICADOS com o objetivo de fazer um grande sucesso republicano parecer menos impressionante!!!."

Trump ainda voltou a declarar que, após ter ordenado a demissão da comissária do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS), escolherá "um substituto excepcional".

Mais cedo, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que os dados do BLS se tornaram "pouco confiáveis" e que é preciso "uma nova visão para modernizar os dados de trabalho".

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado