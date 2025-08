Café: China habilita 183 empresas brasileiras para exportação

A China habilitou 183 empresas brasileiras aptas a exportar café para o país, informou a Embaixada da China no Brasil em publicação na rede social X. A autorização concedida pela Administração-Geral das Alfândegas da China (GACC) entrou em vigor na última quarta-feira (30) e tem validade de cinco anos, segundo a embaixada. A publicação foi compartilhada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Apesar da medida, a exportação brasileira de café para a China ainda é incipiente. Em 2024, o país foi o 14º maior comprador dos grãos brasileiros, com 55,940 mil toneladas e receita de US$ 216,282 milhões, conforme dados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro, gerido pelo governo federal. No primeiro semestre deste ano, as vendas de café brasileiro para o país asiático somaram 31,532 mil toneladas, com receita de US$ 196,975 milhões.

Os Estados Unidos, principal país importador do café brasileiro, compraram 471,5 mil toneladas do produto em 2024 e 190,7 mil toneladas no primeiro semestre deste ano.

Na última semana, a Embaixada da China já havia destacado o crescimento das importações líquidas de café entre 2020 e 2024. O volume importado aumentou 13,08 mil toneladas no período, com alta de 6,53 vezes no período. As publicações ocorrem em meio à escalada comercial entre Estados Unidos e Brasil, após a confirmação de tarifa total de 50% sobre o café brasileiro, com vigência a partir de 6 de agosto.

O país asiático também é citado pelos exportadores brasileiros do grão como um possível destino para redirecionamento das vendas, dado que as exportações aos EUA podem cessar caso a sobretaxa de 50% se concretize.

O setor cafeeiro nacional vê potencial de expansão das vendas do grão para a China, dado o crescimento do consumo da bebida no País, que ainda tem consumo per capita inferior à média mundial. O hábito tradicional de consumo na China é de chás. O consumo per capita de café dos chineses ainda é de apenas 16 xícaras por ano, frente à média global de 240.

No ano passado, a Luckin Coffee, rede chinesa de cafeterias, firmou memorando de entendimento com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) no qual prevê a compra de aproximadamente 240 mil toneladas de café brasileiro pela entre 2025 e 2029. Esse volume exportado deve gerar receita de US$ 2,5 bilhões. A Luckin Coffee é a maior rede de cafés da China, com mais de 22 mil lojas no país, e é a principal importadora de café brasileiro no país, tanto café verde quanto grão especial do Brasil.