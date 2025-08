Empresário mineiro morre durante salto de paraquedas no interior de São Paulo

O homem que faleceu na manhã deste sábado, 02, no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, no interior de São Paulo, foi identificado com o empresário do ramo de telecomunicações Thomas Storino Britis, de 44 anos. Segundo o site Metrópoles, ele era natural de Minas Gerais e morreu durante um salto de paraquedas ao se chocar com outra pessoa.

Storino era CEO da Voluy, que comunicou seu falecimento "em decorrência de um trágico acidente". A empresa atua com distribuição de fibra óptica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Santa Rita e Itajubá, em Minas Gerais.

De acordo com informações disponíveis em suas redes sociais, ele era natural de Pouso Alegre, no sul de Minas, e formado em Direito. Um portal de notícias da sua cidade natal, "Pouso Alegre 24 Horas", afirmou que o empresário exerceu "papel importante no desenvolvimento da internet na região de Pouso Alegre, sendo um dos pioneiros ao lado da família no provedor TCNet".

O velório de Britis acontece neste domingo, 3, em Pouso Alegre. Conforme a funerária Mazzolini, ele será sepultado no Cemitério do Jardim do Céu, logo após a cerimônia de despedida para familiares e amigos.

A Voluy publicou nota de pesar sobre o falecimento do CEO, destacando sua trajetória profissional e se solidarizando com a família. "Uma liderança visionária, um ser humano inspirador e um dos pilares da Voluy", diz a nota.

Segundo o site Metrópoles, Biritis teria se chocado com outra pessoa durante o salto de paraquedas. O Estadão tenta contato com o Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, a Confederação Brasileira de Paraquedismo e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) para mais informações sobre o acidente.