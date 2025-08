Vendas de carros 1.0 crescem 13% em julho; MDIC relaciona alta a programa do governo

As vendas de carros com motor 1.0 no mercado brasileiro cresceram 13% em julho na comparação com junho e 11,35% frente a julho do ano passado. Obtidos pela Broadcast, os dados foram apresentados hoje ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Na avaliação do MDIC, a alta está relacionada ao programa Carro Sustentável.

O acompanhamento das vendas é feito pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A alta do último mês foi apresentada pelo presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, ao vice-presidente e titular do MDIC, Geraldo Alckmin, durante visita a concessionárias em Brasília.

O crescimento ocorre menos de um mês após o lançamento do programa Carro Sustentável, que prevê redução das alíquotas do IPI para veículos leves, com foco em modelos compactos, movidos a energia limpa e fabricados no Brasil. A isenção total do imposto vale para veículos com alta eficiência energética e que cumpram critérios de reciclabilidade e segurança.

Conforme o MDIC, uma concessionária da Fiat visitada por Alckmin informou ao vice-presidente que os negócios em julho praticamente dobraram em relação a junho. A venda do modelo Argos, por exemplo, saltou de 40 para 76 unidades, e a do Mobi, de 25 para 40.

"O programa é um sucesso. O presidente Lula zerou o IPI. E as montadoras também ajudam com um bom desconto. É a indústria e o comércio no Brasil gerando emprego e renda para a população", comentou Alckmin durante a visita.

Carro sustentável

A iniciativa faz parte do programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação), que já concentra R$ 190 bilhões em investimentos da cadeia automotiva, incluindo montadoras e fornecedores.

Para se enquadrar no regime do "Carro Sustentável", o veículo deve emitir menos de 83 gramas de CO2 por quilômetro, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser produzido no Brasil e se enquadrar na categoria de carro compacto.