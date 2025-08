São Bernardo garante aporte federal de R$ 160 mi na saúde

Em agenda na manhã de ontem, o governo do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), conseguiu carimbar novos recursos que alcançarão mais de R$ 160 milhões do Ministério da Saúde direcionados aos custeio de atendimentos especializados na cidade e a procedimentos de alta e média complexidade no Hospital de Clínicas Municipal, local da solenidade. Durante o evento houve afagos à parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e queixas da herança da gestão anterior no setor.

Com a presença do secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, duas portarias do governo federal foram assinadas, que devem sair na próxima segunda-feira no Diário Oficial da União, contemplando recursos via plano Agora Tem Especialistas, totalizando até R$ 73 milhões destinados aos hospitais de Clínicas e de Urgência. Outros R$ 100 milhões serão destinados aos atendimentos de alta e média complexidade na cidade, recursos que vão além das atividades médicas previstas no programa.

A primeira portaria prevê aporte de R$ 60 milhões, em parcela única, para apoio aos atendimentos especializados em andamento na cidade, enquanto o segundo documento estabelece a incorporação de R$ 13 milhões ao teto anual para auxílio financeiro às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) do Hospital de Clínicas, diluídos em aportes mensais de cerca de R$ 1 milhão. Entretanto, como o acordo foi assinado ontem, os depósitos previstos para este ano serão proporcionais ao período remanescente neste semestre.

“Os outros R$ 100 milhões ainda estão aguardando documentos, que são protocolares, e recebendo essa etapa, faremos a realocação desses recursos do governo federal ao município. Aqui em São Bernardo já vimos acontecer impacto positivo na redução do tempo de espera nas filas somada à ampliação da oferta assistencial. Para isso realocarmos recursos, visando à expansão da oferta”, disse Massuda.

Sob olhar no retrovisor ao mencionar dívidas deixadas pela gestão do antecessor Orlando Morando (sem partido), Marcelo Lima, acompanhado do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) e do presidente do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) Moisés Selerges, exaltou a parceria com o Palácio do Planalto. “Na primeira reunião com o presidente da República, a fala dele naquela mesa foi: ‘eu vou ajudar São Bernardo’. Aliás, esse gesto é um papel que ajuda o Brasil, porque ajuda toda a nossa região, pois vem morador do Grande ABC e fora da região para cá”, pontuou.

Secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn destacou que a rede municipal realizou aproximadamente 230 mil procedimentos entre cirurgias, consultas e exames para variadas especialidades clínicas durante o primeiro semestre. “Felizmente, no dia 1º de julho, todas essas filas foram encerradas. Não temos mais pacientes que aguardavam três, quatro e cinco anos (pelo atendimento)”, pontuou.

Presente no ato, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), que tem em comum com Marcelo Lima queixas sobre dívidas da gestão passada, destacou que a cidade também tem seus desafios na saúde pública e busca soluções para melhorar o atendimento.