Trump descarta demissão de Powell após dizer que o chefe do BC americano 'deveria renunciar'

O presidente dos EUA, Donald Trump, descartou, na noite desta sexta-feira, 1º, uma demissão do chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, após escrever em sua rede, a Truth Social, que, a exemplo da diretora Adriana Kugler, "ele também deveria renunciar".

À noite, em entrevista à Newsmax, Trump afirmou que indicará um novo presidente para a instituição, equivalente ao Banco Central, quando Powell finalizar o mandato - que vai até maio.

"Powell provavelmente permanecerá como presidente do Fed até fim de seu mandato", disse. O republicano afirmou que a demissão do atual chefe do Fed "causaria perturbação nos mercados".

Na publicação na Truth Social, Trump escreveu:

"Too Late" Powell (ou "Atrasado Demais" Powell, apelido que deu para o chefe do Fed) deveria renunciar, assim como Adriana Kugler, uma nomeada por (Joe) Biden, renunciou. Ela sabia que ele estava fazendo a coisa errada sobre as taxas de juros. Ele deveria renunciar, também!

Na mesma linha, o presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, afirmou que é "o próximo" a sair.

Em uma série de publicações no X, Pulte diz que "ouviu que o próximo (a renunciar) é Powell", sem apresentar provas. "O presidente Trump vence de novo", escreveu Pulte, crítico costumaz de Powell, em outra postagem.

Pouco antes, o presidente da FHFA havia renovado pressão sobre Powell para reduzir as taxas de juros. "Reduza a taxa, 'Atrasado Demais'", publicou.