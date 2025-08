Projeto 'Santos + Vivo' transforma Litoral em polo de turismo internacional

Santos, no Litoral de São Paulo, caminha para se tornar referência mundial em turismo náutico e receptivo. A cidade será palco do Santos + Vivo, um megaempreendimento turístico e urbano com 294 mil m² de área construída sobre o mar, a partir da tradicional Ponta da Praia. A proposta inclui terminal de cruzeiros, hotel, marina, centro de negócios e shopping center, prometendo movimentar a economia e impulsionar o turismo durante o ano inteiro.



O projeto, com investimento 100% privado estimado em R$ 1,2 bilhão, foi aprovado recentemente pelo Ministério dos Portos e já tem aval da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários). A iniciativa é da Transbrasa, tradicional empresa do setor portuário, liderada por Bayard Umbuzeiro Filho e Bayard Umbuzeiro Neto.



Novo patamar para o turismo de cruzeiros

O Santos + Vivo pretende não apenas ampliar a capacidade do turismo de cruzeiros na cidade, mas também posicionar Santos como hub internacional no setor. Segundo estimativas, a movimentação de passageiros no Porto de Santos pode ultrapassar 3 milhões de pessoas por ano até 2035, número que exigirá ao menos sete berços de atracação — hoje são apenas três. O novo terminal dialoga com o projeto do Valongo, apoiado pela Prefeitura, e não concorre, mas complementa a estrutura da cidade.



Turismo, lazer e sustentabilidade

Com estrutura integrada à paisagem da Ponta da Praia, o projeto também vai proteger a orla de ressacas, contribuir para o engordamento da faixa de areia e melhorar a balneabilidade das praias santistas. Haverá espaço para canoas havaianas, embarcações de lazer e operação náutica, criando a primeira marina da história de Santos — um avanço inédito para uma cidade que abriga o maior porto da América Latina.



Além do impacto ambiental positivo, o Santos + Vivo já nasce com selo de sustentabilidade: contará com energia solar, estações de tratamento de esgoto e sistemas de gestão hídrica e energética. Todo o empreendimento está projetado para ser um exemplo de urbanismo inteligente, comparável a marcos turísticos internacionais como Barcelona, Sydney e Miami.



Motor da economia regional

O terminal será multipropósito, com funcionamento anual e previsão de geração de 7.500 empregos diretos e indiretos. O projeto deve aquecer o comércio, ampliar a demanda por hospedagem, aumentar o fluxo no Aeroporto de Guarujá e gerar nova movimentação no setor gastronômico e hoteleiro da Baixada Santista.



Mais do que uma nova atração turística, o Santos + Vivo é visto pelos idealizadores como um passo fundamental para consolidar Santos como um destino global. “É um projeto de longo prazo, que pensa a cidade para as próximas décadas, com ganhos para o turismo, o porto, o meio ambiente e toda a população”, afirma Bayard Umbuzeiro Filho.