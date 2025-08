Trump ordena demissão de responsável por dados de emprego após payroll fraco nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que ordenou a demissão imediata da comissária de Estatísticas do Trabalho, Erika McEntarfer, após o relatório de empregos, conhecido como payroll, indicar forte desaceleração no ritmo de criação de vagas na maior economia do planeta.

Em publicação na Truth Social, Trump reclamou do fato de McEntarfer ter sido nomeada pelo seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden. O republicano acusou-a de "fraudar os números antes da eleição" para tentar aumentar as chances de vitória da ex-vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à presidência no ano passado.

Trump alegou ainda que os números estão sendo manipulados para prejudicar seu governo. Segundo ele, McEntarfer será substituída por alguém "muito mais competente e qualificado".

O americano acusou o Bureau de Estatísticas do Trabalho (BLS) de ter superestimado o crescimento do emprego em março de 2024 e, novamente, nos meses de agosto e setembro, pouco antes da eleição presidencial.

O presidente destacou que Erika relatou a criação de apenas 73 mil empregos em julho deste ano, número que classificou como "chocante", e apontou "um erro grave" nas revisões dos meses anteriores, que reduziram o total de vagas criadas em maio e junho em cerca de 250 mil. "Esses números importantes precisam ser justos e precisos, não podem ser manipulados para fins políticos", disse Trump.

Trump aproveitou para criticar também o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, pela terceira vez no dia, a quem chamou novamente de "Atrasado Demais", sugerindo que ele também deveria ser afastado por supostas manobras políticas relacionadas à condução da política monetária.

Trump finalizou afirmando que "a economia está bombando" sob seu governo, apesar do que classificou como "jogos" do Fed com as taxas de juros, que foram reduzidas duas vezes pouco antes da eleição para, segundo ele, favorecer Kamala.