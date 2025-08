Rui Costa critica bolsonarismo por obras paradas: 'Além de traidores da pátria, são desumanos'

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, usou nesta sexta-feira, 1º de agosto, um evento de entregas de unidades do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para criticar o governo de Jair Bolsonaro. Representando o Executivo na cerimônia realizada em Pojuca, na Bahia, Rui Costa disse que tem escutado da população local avaliações negativas sobre a antiga gestão.

"Aquela turma que governou o País (...) O povo está chamando de a turma dos traidores da pátria. Mas além de traidores da pátria, eles poderiam ser chamados de insensíveis, de desumanos", afirmou o ministro.

Ele relacionou esses defeitos à paralisação das obras dos conjuntos habitacionais entregues nesta sexta-feira.

"Dos dois conjuntos inaugurados hoje, um estava com mais de 90% e outro com 80% finalizados em 2016, no ano da saída da presidente Dilma Rousseff", acrescentou Rui Costa.

O evento marcou a entrega de 1.876 unidades habitacionais, sendo essas divididas entre cinco Estados.