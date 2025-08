Chevron supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre

A Chevron teve lucro líquido de US$ 2,49 bilhões no segundo trimestre de 2025, 44% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 1º. Com ajustes, a segunda maior petrolífera dos EUA garantiu lucro por ação de US$ 1,77 entre abril e junho, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,73.

A receita da Chevron sofreu queda anual de 10,5% no trimestre, para US$ 44,4 bilhões, mas também superou o consenso da FactSet, de US$ 43,9 bilhões.

A produção de petróleo equivalente líquido atingiu recordes trimestrais tanto no âmbito global quanto apenas nos EUA. Na afiliada Tengizchevroil, houve aumento de 34%, enquanto a produção no "Golfo da América" subiu 22% e a da Bacia do Permiano aumentou 14%, para 1 milhão de barris de petróleo equivalente (BoE) por dia.

O fluxo de caixa livre saltou 113%, para US$ 4,9 bilhões, vindo bem acima do consenso da FactSet de US$ 3,99 bilhões.

Às 7h47 (de Brasília), a ação da Chevron subia 0,50% nos negócios do pré-mercado em Nova York.