Trump acusa Powell de agir por motivação política e afirma que chefe do Fed 'não é inteligente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, durante evento na Casa Branca. "Powell é 'atrasado demais'. Ele é um terrível presidente para o Fed", afirmou, reforçando ataques recorrentes ao chefe do banco central americano. "Foi um erro indicar Powell ao cargo. Ele não é um cara inteligente", acrescentou.

Trump ainda voltou a insinuar que o dirigente tem motivações políticas a favor dos democratas: "Ele é partidário político."

Também questionou os gastos com a reforma na sede da autoridade monetária que, segundo ele, passam dos US$ 3 bilhões: "O orçamento da obra do Fed é muito alto. Não sei o que ele está fazendo lá nas reformas." O republicano visitou, na semana passada, as obras da instituição.

Trump também comentou declarações recentes do governo do Canadá sobre a Palestina, além de tratar de negociações comerciais com o país vizinho. Questionado sobre o posicionamento do Canadá favorável ao reconhecimento da Palestina como Estado, Trump se disse incomodado: "Não gostei do que disseram". Ainda assim, ele afirmou que isso não deve afetar as tratativas comerciais. "Não acho que a visão sobre Palestina seja um impeditivo ao acordo com Canadá", garantiu.

Também negou ter conversado com autoridades canadenses nesta quinta-feira. Apesar das críticas, o presidente reiterou o interesse americano em incluir o país em seu projeto militar do 'domo de ouro'. "Queremos o Canadá no nosso domo. Mas, claro, eles terão que pagar por isso também."