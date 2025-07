BC da Colômbia mantém taxa de juros em 9,25% ao ano, em decisão dividida

O Banco Central da Colômbia manteve novamente a sua taxa básica de juros em 9,25% ao ano. A decisão, contudo, não foi unânime: quatro diretores votaram a favor da manutenção, dois por uma redução de 50 pontos-base (pb) e um votou por um corte de 25 pb.

O comunicado destaca que a inflação anual em junho foi reduzida para 4,8%, em comparação com 5,1% em maio, graças a uma queda na inflação de alimentos e de itens regulados, especialmente a energia elétrica.

A inflação básica (sem alimentos nem itens regulados) estabilizou-se em 4,8%, interrompendo sua tendência de queda. As expectativas de inflação permanecem acima da meta.

O Banco Central colombiano também afirmou que a atividade econômica continua ganhando dinamismo. A equipe técnica estima que no segundo trimestre a atividade econômica cresça a um ritmo anual de 2,7%, impulsionada por uma demanda interna.

As condições de financiamento externo do país enfrentam um ambiente complexo, de tensões comerciais globais, elevada incerteza devido aos conflitos em várias regiões do mundo e lenta normalização esperada da política monetária nos Estados Unidos, ressalta o BC. "A decisão adotada pela Junta Diretiva mantém uma postura cautelosa da política monetária que reconhece os riscos identificados sobre a convergência da inflação à meta", acrescenta.