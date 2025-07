CBF divulga áudio do VAR de pênalti em Corinthians x Palmeiras: 'Mete a trava na canela'

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, realizado nesta quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, teve polêmicas. O time alvinegro venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Memphis Depay, na Neo Química Arena.

Uma das polêmicas se concentrou em pênalti marcado para o Corinthians ainda no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Memphis dominou no peito na grande área e finalizou para fora, mas foi atingido pelo zagueiro Gustavo Gómez.

Inicialmente, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade. No entanto, foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Depois, o juiz mudou de ideia e assinalou o pênalti para o Corinthians. Na cobrança, o goleiro Weverton defendeu a batida de Yuri Alberto.

VAR: "No momento do chute tem uma ação de bloqueio. Situação para mim é: o atacante chuta a bola, o defensor tem ação de bloqueio... Vamos frame a frame para ver o ponto de contato, vamos ver quem joga a bola, a bola ainda está em disputa. Ele evita o atacante de chutar", disse Braulio da Silva Machado, responsável pelo VAR.

VAR: "Vou recomendar revisão por possível pênalti, o defensor em ação de bloqueio atinge com a sola antes de o atacante chutar a bola. Vamos te mostrar o ponto de contato da sola do defensor na canela do atacante quando ele vai realizar o chute", completa.

"Memphis chuta e ele (Gustavo Gómez) mete a trava na canela dele. Eu vou voltar, para mim é temerário. Vou voltar com tiro penal e amarelo ao defensor. Ok, Braulio, está claro para mim", disse o árbitro Wilton Pereira Sampaio.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, criticou as ações do VAR na partida de quarta-feira. O time alviverde ainda teve um gol anulado por impedimento no segundo tempo.

"Estamos no século 21, e trabalhamos com ferramentas do século passado", disparou Abel. "Frustrante porque tem sempre o VAR a intervir nestes jogos e é triste. O VAR que apita e decide", completou.

O Palmeiras volta a encarar o Corinthians às 21h30 da próxima quarta-feira, no Allianz Parque, para decidir as oitavas de final da Copa do Brasil. O time corintiano joga pelo empate para se classificar.