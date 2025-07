Investidor estrangeiro movimenta R$ 1,4 trilhão na Bolsa no 1º semestre

Os investidores estrangeiros movimentaram R$ 1,4 trilhão em ações no mercado à vista da B3 no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento da plataforma Datawise+, desenvolvida pela B3 em parceria com a Neoway. O volume representa 62% do total negociado no período.

Os papéis mais negociados foram Vale (VALE3), Petrobras PN (PETR4), Itaú (ITUB4), B3 (B3SA3) e Banco do Brasil (BBAS3). Também aparecem na lista Bradesco (BBDC4), Ambev (ABEV3), Petrobras ON (PETR3), JBS (JBSS3) e Weg (WEGE3).

Os meses com maior volume foram fevereiro, abril e maio. Janeiro e junho apresentaram movimentações menores, dentro de uma tendência de estabilidade nos aportes.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast.