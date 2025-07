Txiki Begiristain deixa o Manchester City após revolucionar e transformar o clube em potência

O Manchester City se divide entre antes e depois de Txiki Begiristain. Hoje entre as potências do futebol europeu, o clube inglês se agigantou após a chegada do espanhol. Nesta quinta-feira, após 13 anos, a era do diretor de futebol chegou ao fim com o anúncio de sua saída.

"Txiki Begiristain deixa oficialmente seu cargo de diretor de futebol no Manchester City após 13 anos incríveis no clube. Ele anunciou em outubro de 2024 que deixaria o City, com Hugo Viana assumindo o cargo em tempo integral neste verão, e agora chegou a hora de Begiristain deixar o City", oficializou o City.

Txiki Begiristain deixa o Manchester City com incríveis 21 títulos conquistados, entre eles a Liga dos Campeões de 2022/23, além da Supercopa e do Mundial de Clubes de 2023. No período de clube, trouxe os treinadores Manuel Pellegrini e Josep Guardiola e foi responsável pela montagem de elencos fortes e imponentes, com nomes de peso.

"Begiristain se juntou ao clube em 2012 e tem sido parte importante de um período notável e repleto de troféus para o City. De fato, sob o comando de Txiki, o City conquistou 21 grandes troféus, incluindo sete títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra, uma Liga dos Campeões, uma Copa do Mundo de Clubes da Fifa e uma Supercopa da Uefa", listou o clube.

O City anunciou que as grandes conquistas durante o período de Txiki Begiristain na casa serão celebradas com uma série de eventos em sua homenagem em torno do clássico de Manchester. O ex-diretor será o "convidado especial" para o jogo contra o United em 14 de setembro, no qual serão celebrados seu comprometimento, trabalho duro e habilidades visionárias no mercado de transferências.

"O City Studios também lançará um longa-metragem, Adeus a Txiki, retratando um jogador brilhante que se tornou um dos maiores diretores de futebol que o esporte já viu", revelou o City, que ainda fará um evento de exibição para fãs na City Football Academy, com a chance de acompanhar em primeira mão o novo filme A Farewell To Txiki.

"Todos no Manchester City gostaríamos de agradecer a Txiki por tudo que ele conquistou durante seu tempo no clube, e estamos ansiosos para prestar homenagem à sua extraordinária contribuição em setembro."