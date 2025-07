Setor público tem superávit primário de R$ 17,925 bi em 12 meses até junho, mostra BC

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 17,925 bilhões, o equivalente a 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado de 12 meses até junho, informou o Banco Central.

O superávit alcançado até o mês passado foi menor do que o registrado nos 12 meses até maio, quando era de R$ 24,143 bilhões, ou 0,20% do PIB. Em maio, o setor público teve o primeiro superávit primário em cerca de dois anos.

O Governo Central teve superávit de R$ 12,952 bilhões (0,11% do PIB) no acumulado até junho; os Estados têm um superávit de R$ 26,577 bilhões (0,22% do PIB); os municípios, rombo de R$ 13,294 bilhões (0,11% do PIB); e as empresas estatais, déficit de R$ 8,311 bilhões (0,07% do PIB).