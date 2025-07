Mega-sena sorteia R$ 76 milhões nesta quinta-feira (31)

As loterias Caixa realizam nesta quinta-feira (31) o sorteio do concurso 2.895 da Mega-Sena. O prêmio principal está estimado em R$76 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

O sorteio acontece a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube;

Quem quiser tentar a sorte tem até 19h para registrar as apostas, que podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país ou pela internet, para clientes com conta corrente. A aposta simples, com seis números, custa R$6.

Quanto mais dezenas forem escolhidas, maior o preço da aposta - e também a chance de ganhar. Além do prêmio principal, os apostadores também concorrem a valores nas faixas de quatro e cinco acertos.

