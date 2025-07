Gominho visita cachoeira e diz ter sentido presença de Preta Gil: 'Senti o perfume dela'

O apresentador Gominho usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 30, para relatar uma experiência espiritual que viveu em uma cachoeira no interior do Rio de Janeiro. Segundo ele, durante o momento de conexão com a natureza, sentiu a presença da cantora Preta Gil, que morreu em 20 de julho, vítima de um câncer do qual tratava há mais de dois anos.

O relato foi feito durante uma visita ao Poço do Céu, localizado na Serrinha do Alambari, região conhecida por sua beleza natural. Em seu perfil no Instagram, Gominho descreveu o momento como uma espécie de reencontro simbólico com a amiga.

"Hoje fui na cachoeira ouvir o som das águas, deitado numa pedra, enquanto o sol me contemplava, senti o perfume dela em cada folha que chacoalhava. Se não fosse uma novela, a vida não teria graça. Sigo mantendo a festa enquanto choro pela estrada. Ainda bem que sua presença me guia em cada encruzilhada", escreveu.

Uma amizade marcada por apoio

A relação entre Gominho e Preta Gil foi construída ao longo de mais de uma década e marcada por laços afetivos profundos. Os dois se conheceram em 2010, após uma interação nas redes sociais. Segundo o apresentador, o primeiro encontro presencial aconteceu em um show da cantora no mesmo ano, e desde então, tornaram-se inseparáveis.

Além da proximidade emocional, Gominho esteve fisicamente presente em momentos cruciais da vida de Preta Gil. Ele chegou a morar com a cantora em duas ocasiões: em 2013 e novamente em 2023, pouco depois de ela ser diagnosticada com câncer colorretal. Para acompanhar a amiga durante o tratamento, Gominho pediu demissão de seu trabalho em uma rádio em Salvador.