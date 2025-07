'Ainda Estou Aqui': Filme de Walter Salles vence em 13 categorias no Prêmio Grande Otelo 2025

O Prêmio Grande Otelo 2025 anunciou seus vencedores nessa quarta-feira, 30 e o destaque foi para Ainda Estou Aqui, que ganhou em 13 categorias, na premiação que é considerada uma das maiores do audiovisual brasileiro. A cerimônia ocorreu na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, com realização da Academia Brasileira de Cinema e apresentação de Barbara Paz e Isabel Fillardis.

Fernanda Torres e Selton Mello foram premiados como Melhor Atriz e Ator, por seus trabalhos no longa de Walter Salles. O diretor também levou o prêmio de Melhor Direção, pela adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva que venceu o Oscar.

Sobre o filme, a intérprete de Eunice Paiva, Fernanda Torres, comentou: "Ainda Estou Aqui começou no Rio de Janeiro e me sinto muito realizada tendo dado a volta ao mundo com Walter (Salles), Selton (Mello), com o filme, com Eunice para estar aqui hoje, de volta. Eu estou muito feliz de ir para casa com o Grande Otelo!"

Outro destaque foi Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, filme que venceu na categoria infantil, que contou com a emoção de Isaac Amendoim, protagonista da trama. Já 3 Obás de Xangô e Arca de Noé venceram, respectivamente, nas categorias de documentário e animação. A série da Netflix Senna também foi premiada duplamente, na categoria de Melhor Série de Ficção e na de Melhor Ator de Série, para o protagonista Senna, vivido por Gabriel Leone.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, esteve presente no evento. Ele falou sobre a importância do cinema nacional em seu discurso: "O Prêmio Grande Otelo é um dos momentos mais inspiradores da cultura brasileira, nossa maior homenagem ao talento, criatividade e força do cinema nacional (...) Conquistas são motivo de orgulho e, mais importante, provam que vale a pena investir na cultura, mostrando que, quando o poder público cumpre seu papel, o talento floresce e o Brasil brilha lá fora com histórias que nascem aqui."

Confira a lista de vencedores do Prêmio Grande Otelo 2025:

. Melhor Longa-metragem Ficção: Ainda Estou Aqui, de Walter Salles

. Melhor Longa-metragem Documentário: 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado

. Melhor Longa-metragem Animação: Arca de Noé, de Sérgio Machado e Aloís Di Leo

. Melhor Longa-metragem Infantil: Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, de Fernando Fraiha

. Melhor Longa-metragem Ibero-Americano: Grand Tour (Portugal), de Miguel Gomes. Indicação: Academia Portuguesa de Cinema

. Melhor direção: Walter Salles, por Ainda Estou Aqui

. Melhor Primeira Direção de Longa-metragem: Pedro Freire, por Malu

. Melhor Atriz de Longa-metragem: Fernanda Torres como Eunice Paiva por Ainda Estou Aqui

. Melhor Ator de Longa-metragem: Selton Mello como Rubens Paiva por Ainda Estou Aqui

. Melhor Atriz Coadjuvante de Longa-metragem Juliana Carneiro da Cunha como Dona Lili por Malu

. Melhor Ator Coadjuvante de Longa-metragem: Ricardo Teodoro como Ronaldo por Baby

. Melhor Direção de Fotografia: Adrian Teijido, ABC, por Ainda Estou Aqui

. Melhor Roteiro Original: Pedro Freire por Malu

. Melhor Roteiro Adaptado: Murilo Hauser e Heitor Lorega - baseado no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva - por Ainda Estou Aqui

. Melhor Montagem: Affonso Gonçalves, ACE, por Ainda Estou Aqui

. Melhor Efeito Visual: Claudio Peralta por Ainda Estou Aqui

. Melhor Som: Laura Zimmerman e Stéphane Thiébaut por Ainda Estou Aqui

. Melhor Direção de Arte: Carlos Conti por Ainda Estou Aqui

. Melhor Figurino: Claudia Kopke por Ainda Estou Aqui

. Melhor Maquiagem: Marisa Amenta e Luigi Rochetti por Ainda Estou Aqui

. Melhor Trilha Sonora: Warren Ellis por Ainda Estou Aqui

. Melhor Série Brasileira de Ficção, de Produção Independente, Para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: Senna - Temporada única, de Vicente Amorim

. Melhor Série Brasileira de Documentário, de Produção Independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: Falas Negras - 4ª temporada, de Antonia Prado

. Melhor Série Brasileira de Animação, de Produção Independente, Para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: Irmão do Jorel - 5ª temporada, de Juliano Enrico

. Melhor Atriz - Série de Ficção Para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: Adriana Esteves como Cibele por Os Outros

. Melhor Ator - Série de Ficção Para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: Gabriel Leone como Senna por Senna

. Melhor Curta-metragem Ficção: Helena de Guaratiba, de Karen Black

. Melhor Curta-metragem Documentário: Você, de Elisa Bessa

. Melhor Curta-metragem Animação: A Menina e o Pote, de Valentina Homem e Tati Bond

. Voto Popular: Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes (documentário)