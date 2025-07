Setor público tem superávit primário de R$ 22,029 bilhões em 2025, até junho, afirma BC

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) tem superávit primário de R$ 22,029 bilhões no acumulado de janeiro a junho de 2025, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 31. O montante equivale a 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB).

As contas do governo central têm déficit primário de R$ 12,323 bilhões, o equivalente a 0,20% do PIB. Estados e municípios têm superávit de R$ 40,580 bilhões (0,66% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 6,227 bilhões (0,10% do PIB).

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 33,807 bilhões no acumulado de janeiro a junho, e os municípios, saldo positivo de R$ 6,772 bilhões.