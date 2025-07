Bradesco tem lucro líquido recorrente de R$ 6,1 bi no 2º trimestre

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 6,1 bilhões no segundo trimestre deste ano, resultado 28,6% maior na comparação com igual intervalo de 2024 e 3,5% superior ao do primeiro trimestre. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 14,6%, crescimento de 3,2 pontos porcentuais em um ano, e de 0,2% em um trimestre.

A carteira de crédito ampliada cresceu 11,7% para R$ 1,018 bilhão ao final do segundo trimestre frente ao mesmo período de 2024, enquanto avançou 1,3% na comparação trimestral. A participação das linhas com garantia subiu 57,0% no primeiro trimestre para 58,5% no segundo trimestre.

A margem financeira bruta chegou a R$ 18, bilhões no segundo trimestre, crescendo 15,8% em base anual e 4,7% na trimestral. Houve maior contribuição da margem com clientes, que atingiu R$ 17,8 bilhões, aumentando 16,4% no ano contra ano e de 5,9% no trimestre. O desempenho foi impulsionado pelo aumento da carteira de crédito e eficiência das captações.

A margem com mercado foi de R$ 288 milhões no segundo trimestre, caindo 111,4% no comparativo com o mesmo trimestre de 2024 e 37,74% quando comparado ao trimestre anterior. A margem financeira líquida somou R$ 9,9 bilhões, alta de 19,4% em base anual e de 3,2% frente ao primeiro trimestre.

A receita total do Bradesco atingiu R$ 34 bilhões no trimestre, crescendo 15,1% ano a ano, impulsionada por forte crescimento em todas as linhas: margem financeira total, receitas com serviços e seguros. Frente ao primeiro trimestre, houve aumento de 5,2%.

"Como indicado no nosso guidance, o desempenho das receitas será a principal razão para o aumento da nossa rentabilidade em 2025", afirmou o Bradesco no release que acompanha os resultados.

As receitas de prestação de serviços subiram 10,6% em base anual e 5,5% na trimestral, para R$ 10,3 bilhões. Na comparação anual, os destaques foram as receitas de rendas de cartão, consórcios e mercado de capitais.