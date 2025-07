Trump diz que tarifas fortalecem economia dos EUA e prevê arrecadação de US$ 200 bi em agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 30, que as tarifas comerciais aplicadas por seu governo não estão prejudicando a economia americana, "como muitos haviam dito", e têm gerado receita expressiva ao país. As declarações foram feitas durante um evento sobre tecnologia em saúde na Casa Branca.

Segundo o presidente, o Tesouro americano deve arrecadar US$ 200 bilhões com tarifas no próximo mês. Ele destacou ainda que "centenas de bilhões de dólares estão entrando em nosso país com tarifas", o que, segundo ele, comprova a "eficiência" da política comercial adotada.

Trump também citou a melhora de diversos indicadores econômicos. "A inflação segue caindo, pelo quinto mês consecutivo, mais rápido que o esperado", disse. Ele mencionou avanços na confiança do consumidor e nos investimentos empresariais, que, segundo o presidente, refletem o fortalecimento da economia sob sua gestão.

Ao comentar a relação com parceiros internacionais, Trump elogiou o andamento das negociações com a China, principalmente o trabalho do secretário do Tesouro. "Bessent fez um ótimo trabalho na reunião comercial com a China", afirmou. Mais cedo, o republicano havia dito que as conversas tarifárias com o país asiático estavam "indo muito bem".

Sobre o bloco europeu, Trump destacou brevemente a relevância do novo acordo firmado. "O acordo com a UE é, talvez, um dos maiores acordos comerciais já feitos na história", repetiu.